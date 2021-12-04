В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
31 минуту назад

В МИД России оценили данные о подготовке «вторжения» на Украину

Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о скоплении российских войск на границе с Украиной. Ее слова приводит«Коммерсантъ».

В МИД заявили о вранье Запада по ситуации с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США, учитывая маневры НАТО в Черном море и поставки вооружений на Украину.

Байден отказался признать требования России по Украине

Вашингтон проводит спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Киева с перекладыванием ответственности на Москву, заявила дипломат.

«В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья»,— подытожила Захарова.

Ранее Associated Press и Washington Post со ссылкой на данные разведслужб США сообщили, что Россия планирует вторжение на Украину. В США ожидают наступления в начале 2022 года.

Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,Washington Post,Associated Press,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители