В МИД заявили о вранье Запада по ситуации с Украиной

Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о скоплении российских войск на границе с Украиной. Ее слова приводит«Коммерсантъ».

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По словам Захаровой, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США, учитывая маневры НАТО в Черном море и поставки вооружений на Украину.

Вашингтон проводит спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Киева с перекладыванием ответственности на Москву, заявила дипломат.

«В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья»,— подытожила Захарова.