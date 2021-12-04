Медведева переизбрали главой «Единой России»

В ходе съезда глава государства Владимир Путин заявил, что ЕР достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила. По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний - партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу.