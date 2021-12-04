Медведева переизбрали главой «Единой России»

Съезд «Единой России» вновь избрал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов предложил переизбрать Медведева на пятилетний срок.
Медведев был избран председателем «Единой России» на XIII Съезде партии в 2012 году.
4 декабря в Москве проходит отчетно-выборный этап съезда «Единой России». Дата приурочена к 20-летию партии.
В ходе съезда глава государства Владимир Путин заявил, что ЕР достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила. По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний - партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу.