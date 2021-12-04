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26 минут назад

Медведева переизбрали на пост председателя «Единой России»

Съезд «Единой России» вновь избрал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведева переизбрали главой «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов предложил переизбрать Медведева на пятилетний срок.

Медведев был избран председателем «Единой России» на XIII Съезде партии в 2012 году.

4 декабря в Москве проходит отчетно-выборный этап съезда «Единой России». Дата приурочена к 20-летию партии.

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В ходе съезда глава государства Владимир Путин заявил, что ЕР достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила. По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний - партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу.

Политика,Борис Грызлов,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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