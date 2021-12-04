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1 час назад

Медведев оценил ситуацию с COVID-19 и вакцинацией в России

Заместитель председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что борьба с коронавирусной инфекцией в стране будет еще долгой. Об этом он заявил в ходе съезда партии, приуроченного к 20-летию «Единой России», сообщает РИА «Новости».

Медведев оценил ситуацию с COVID-19 и вакцинацией
Фото: ТАССТАСС

«Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить», — подчеркнул зампредседателя.

По его словам, почти два года россияне живут в «новой реальности».

«В мире, охваченном пандемией коронавируса, которая драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания», — сказал Медведев.

За исключением распространения COVID-19, есть и ряд других проблем.

«Мы наблюдаем резкое усиление сразу самых различных вызовов, которые представляют все большую угрозу человечеству», — добавил он.

Помимо того, Медведев призвал членов партии донести до максимального числа людей сведения о важности вакцинации против COVID-19.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» достойно проявила себя в «неординарных условиях».

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,РИА Новости,
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