Политолог: Два украинских региона готовы присоединиться к России

Жители Харькова и Николаева готовы присоединиться к России в случае проведения референдума, заявил политолог Сергей Марков. Его слова приводят «Аргументы недели».
«Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%. Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство», — сказал Марков.
Он напомнил, что на референдуме 2014 года за возвращение Крыма в состав России высказалось около 96% жителей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Киев становится все более и более наглым в своей агрессивности» по отношению к Минским договоренностям, к Российской Федерации и в своих попытках «спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений».