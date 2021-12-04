В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
17 минут назад

Киев призвали «включить мозги» и помириться с Россией

Депутат Верховной рады Виктория Гриб призвала украинские власти наладить отношения с Россией и другими соседними странами ради развития страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Наш».

Киев призвали «включить мозги» и помириться с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями», — сказала Гриб.

По ее мнению, только тогда Украина сможет нормально развиваться, а власти «начнут думать о людях».

Помимо этого, депутат убеждена, что другие страны не станут воевать из-за украинцев. Ситуация с «Северным потоком —2» продемонстрировала место Украины на международной арене, заключила Гриб.

Киев и Запад ожидают вторжение России на Украину, утверждая, что к украинской границе стягиваются российские войска. В Москве эти обвинения опровергают. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать

Политика,Дмитрий Песков,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители