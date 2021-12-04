Киев призвали «включить мозги» и помириться с Россией

Депутат Верховной рады Виктория Гриб призвала украинские власти наладить отношения с Россией и другими соседними странами ради развития страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Наш».

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«Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями», — сказала Гриб.

По ее мнению, только тогда Украина сможет нормально развиваться, а власти «начнут думать о людях».

Помимо этого, депутат убеждена, что другие страны не станут воевать из-за украинцев. Ситуация с «Северным потоком —2» продемонстрировала место Украины на международной арене, заключила Гриб.