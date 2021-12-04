В России анонсировали новые ограничения для мигрантов

Для трудовых мигрантов и иностранцев, которые намерены посетить Россию на срок более 90 дней, вводятся ограничения на обязательное фотографирование, сообщает ТАСС со ссылкой на новые правила от МВД РФ.

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Как следует из документа, мигрантов не будут допускать к обязательному фотографированию в цветных линзах. Кроме того, оправа очков не должна закрывать глаза, а линзы не должны быть затонированы.

Иностранцы в России не смогут сделать фотографию в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка. При этом к обязательному фотографированию будут допускаться иностранные граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показывать перед посторонними лица без головного убора. При этом он не должен скрывать овал лица.

В МВД России настаивают на том, чтобы иностранцы редактировали фотографию для улучшения внешнего вида или для художественной обработки.