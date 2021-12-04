В России анонсировали новые ограничения для мигрантов

Для трудовых мигрантов и иностранцев, которые намерены посетить Россию на срок более 90 дней, вводятся ограничения на обязательное фотографирование, сообщает ТАСС со ссылкой на новые правила от МВД РФ.
Как следует из документа, мигрантов не будут допускать к обязательному фотографированию в цветных линзах. Кроме того, оправа очков не должна закрывать глаза, а линзы не должны быть затонированы.
Иностранцы в России не смогут сделать фотографию в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка. При этом к обязательному фотографированию будут допускаться иностранные граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показывать перед посторонними лица без головного убора. При этом он не должен скрывать овал лица.
В МВД России настаивают на том, чтобы иностранцы редактировали фотографию для улучшения внешнего вида или для художественной обработки.
Ранее в министерстве предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов, вновь прибывающих в Россию. Отпечатки пальцев также планируется брать у иностранцев, приехавших в РФ на срок более 90 дней, или получающих российское гражданство. Законопроект разработан МВД и рядом других силовых ведомств.