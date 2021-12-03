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44 минуты назад

Политолог: Эрдогану не нужен мир между Киевом и Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в мире между Россией и Украиной. Об этом в своей статье на портале InfoBrics заявил независимый геополитический аналитик Пол Антонопулос.

Политолог: Эрдогану не нужен мир между Киевом и Москвой
Фото: ТАССТАСС

«Эрдогану не нужен мир между Киевом и Москвой, и у него нет ресурсов или опыта для достижения мирных договоренностей. Таким образом, хитрое предложение Эрдогана выступить посредником всего лишь отчаянная попытка Анкары вмешаться в вопросы, в которых ей нет никакого дела», — считает Антонопулос.

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По словам политолога, попытка вклиниться в российско-украинские отношения обоснована намерением Эрдогана расширить свое влияние на постсоветском пространстве, чтобы в последующем превратить Турцию из региональной в глобальную державу. И при этом Анкара по сути бросает вызов интересам Москвы.

«Очевидно, что Эрдоган не заинтересован в миростроительстве в Восточной Европе, особенно с учетом недавних прямых и косвенных вторжений Турции в Нагорный Карабах и обширные районы Ирака, Сирии и Ливии. И, конечно, отказа придерживаться резолюций совета безопасности ООН, касающихся турецкой оккупации Северного Кипра. Эрдоган давно положил глаз на Украину и всегда стремился укрепить там свои позиции, особенно потому, что уровень русофобии в стране работает в его пользу», — добавил политолог.

Антонопулос уверен, что предложение Турции о посредничестве на Украине оценили положительно, поскольку считают страну своим союзником — Эрдоган не признал итогов референдума о статусе Крыма и поддерживает Киев в вопросе нарушения прав крымских татар. Кроме того, с целью укрепления сотрудничества Анкара ранее уже направляла Зеленскому советников, военные беспилотники Bayraktar и другое оружие.

Также Антонопулос напомнил, что Турция не имеет никакого отношения к Минским соглашениям, которые являются основой для решения проблем на Донбассе.

«По этой причине смешно думать, что Эрдоган отправится в Киев, встретится с Зеленским и разрешит конфликт между Украиной и Россией. И особенно смешно с учетом того, что Украина фактически позиционируется США и их восточноевропейскими союзниками, в том числе Польшей и странами Балтии, как ресурс давления и конфликта против Москвы», — подытожил политолог.

Политика,Реджеп Эрдоган,ООН,
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