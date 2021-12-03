Политолог: Эрдогану не нужен мир между Киевом и Москвой

«Очевидно, что Эрдоган не заинтересован в миростроительстве в Восточной Европе, особенно с учетом недавних прямых и косвенных вторжений Турции в Нагорный Карабах и обширные районы Ирака, Сирии и Ливии. И, конечно, отказа придерживаться резолюций совета безопасности ООН, касающихся турецкой оккупации Северного Кипра. Эрдоган давно положил глаз на Украину и всегда стремился укрепить там свои позиции, особенно потому, что уровень русофобии в стране работает в его пользу», — добавил политолог.