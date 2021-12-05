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1 час назад

Путин встретится с мировыми лидерами, правозащитниками и учеными

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе (6-12 декабря) проведет заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека, совещание по экономическим вопросам и встретится с молодыми учеными, а также побеседует с зарубежными лидерами: президентом США, премьер-министром Греции, руководством Индии и партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Об этом сообщил телеканал "Россия-1" (ВГТРК) в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин встретится с мировыми лидерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители Совета ранее говорили, что мероприятие может пройти в четверг, 9 декабря. Путин, вероятно, будет участвовать в нем по видеоконференцсвязи. Встреча с молодыми учеными приурочена к завершению Года науки.

В графике много важных международных дел. Прежде всего, это переговоры по видеоконференцсвязи с президентом США Джо Байденом (во вторник вечером, 7 декабря) и визит в Индию (в понедельник, 6 декабря). Кроме того, Владимир Путин встретится с премьер-министром Греции, который посетит Россию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕАЭС,
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