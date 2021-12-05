Путин встретится с мировыми лидерами

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе (6-12 декабря) проведет заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека, совещание по экономическим вопросам и встретится с молодыми учеными, а также побеседует с зарубежными лидерами: президентом США, премьер-министром Греции, руководством Индии и партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Об этом сообщил телеканал "Россия-1" (ВГТРК) в программе "Москва. Кремль. Путин".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представители Совета ранее говорили, что мероприятие может пройти в четверг, 9 декабря. Путин, вероятно, будет участвовать в нем по видеоконференцсвязи. Встреча с молодыми учеными приурочена к завершению Года науки.