В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Байдена

Предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Песков отметил, что точная дата разговора по-прежнему не согласована.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что беседа Путина и Байдена в онлайн-формате может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается дата 7 декабря, но она пока не утверждена.
В ноябре в Кремле сообщали, что разговор лидеров России и США по видеоконференцсвязи может состояться до конца текущего года, а личная встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена планируется в начале следующего года.
Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).