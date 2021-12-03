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38 минут назад

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Байдена

Предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters

Песков отметил, что точная дата разговора по-прежнему не согласована.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что беседа Путина и Байдена в онлайн-формате может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается дата 7 декабря, но она пока не утверждена.

В ноябре в Кремле сообщали, что разговор лидеров России и США по видеоконференцсвязи может состояться до конца текущего года, а личная встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена планируется в начале следующего года.

Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газета "Коммерсантъ",
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