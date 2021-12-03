Экс-зять Ельцина рассказал о следующем президенте России

В будущем, после ухода с поста президента Владимира Путина, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока. Такой прогноз насчет следующего главы государства дал бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», выдержки из которой приводит радиостанция «Эхо Москвы».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Дьяченко, пытаться точно вычислить нового лидера и его команду бесполезно, однако, поскольку «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», можно предположить, что новый президент будет не из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, а также не с Кавказа и не из Украины.

«Из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — пояснил экс-зять Ельцина.

В мае Дьяченко назвал причину, по которой нынешний глава страны Владимир Путин пришел к власти.

«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа. Ельцин сам любил этот самый чистый лист», — рассказывал бывший зять первого президента России.

Действующий президент России Владимир Путин, как и Дмитрий Медведев, занимавший этот пост с 2008-го по 2012 год, являются выходцами из Санкт-Петербурга. Борис Ельцин родился в селе Бутка Уральской области (существовала в 1923-1934 годах, после чего была разделена на три региона — прим. «Ленты.ру»).