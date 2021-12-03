В Госдуме заговорили о признании ДНР и ЛНР

Россия может помочь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в случае военной агрессии Украины. Такое мнение высказали «Интерфаксу» представители трех крупнейших фракций Госдумы и двух профильных комитетов палаты.

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«Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. (...) И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся», - заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.

Власти России также могут признать независимость ДНР и ЛНР, считает Водолацкий. Это произойдет, если киевские власти полностью откажутся от минских соглашений и «нормандского формата» и таким образом «развяжут руки» Москве.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.