Президент России Владимир Путин на совещании по горным работам на Кузбассе выразил недовольство зарплатами шахтером. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
«Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать» - отметил президент.
Также Путин подчеркнул, что на сегодняшний день существуют экономические стимулы, заставляющие горняков пренебрегать безопасностью.
«Необходимо уточнить состав условно составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из него выплаты, зависящие от выработки. Здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, ни о других доходах. Думать о безопасности жизни людей - вот что нужно поставить во главу угла» - выразил свое мнение Владимир Путин.
Напомним, что после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, правоохранители задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. По последним данным в результате задымления в вентиляционном штреке участка № 4 погибли 52 человека, в том числе и шесть спасателей.