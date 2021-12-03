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1 час назад

Путин выразил недовольство зарплатами шахтеров.Видео

Президент России Владимир Путин на совещании по горным работам на Кузбассе выразил недовольство зарплатами шахтером. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

«Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать» - отметил президент.

Также Путин подчеркнул, что на сегодняшний день существуют экономические стимулы, заставляющие горняков пренебрегать безопасностью.

«Необходимо уточнить состав условно составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из него выплаты, зависящие от выработки. Здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, ни о других доходах. Думать о безопасности жизни людей - вот что нужно поставить во главу угла» - выразил свое мнение Владимир Путин.

Напомним, что после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, правоохранители задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. По последним данным в результате задымления в вентиляционном штреке участка № 4 погибли 52 человека, в том числе и шесть спасателей.

Политика,Общество,Происшествия,Видео,Владимир Путин,RT на русском,
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