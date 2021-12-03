«Необходимо уточнить состав условно составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из него выплаты, зависящие от выработки. Здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, ни о других доходах. Думать о безопасности жизни людей - вот что нужно поставить во главу угла» - выразил свое мнение Владимир Путин.