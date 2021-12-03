Минздрав расширит список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует выпустить расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. По предварительной информации документ появится в середине декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, этот список будет включен в обновленные временные рекомендации Министерства здравоохранения по вакцинации. Сейчас идет разработка документа на уровне ведомства. Позднее станет известно, какие болезни войдут в перечень.

На данный момент основные противопоказания к вакцинации — тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, обострение хронических заболеваний, острые респираторные инфекции и возраст до 18 лет.