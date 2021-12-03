Минтранс изменил решение по QR-кодам при покупке авиабилетов

Министерство транспорта РФ решило отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже билетов - после введения обязательной проверки сертификатов их будут просить исключительно перед регистрацией на рейс, сообщают "Ведомости" со ссылкой на несколько источников в авиакомпаниях и собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

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"Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева", - заявил один из источников "Ведомствам".

Газета отмечает, что при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг, авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения такого сертификата. Зарегистрировать пассажира на рейс перевозчик сможет только при наличии QR-кода. Авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", объясняют источники авиакомпаний.

Один из собеседников "Ведомостей" также добавил, что запрашивать данные о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования, в которой перевозчики хранят информацию о рейсах, тарифах и емкостях. Похожая проверка будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам, отмечает газета.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Соответствующий законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.