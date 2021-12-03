Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды перед покупкой авиабилетов

Минтранс принял решение отказаться от проверки QR-кодов о вакцинации пассажиров авиарейсов перед покупкой билетов. Теперь сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и министерстве транспорта.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», — сообщил один из источников.

Видео дня

По словам собеседников агентства, если уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Если QR-код не появится к моменту регистрации на рейс (в российских авиакомпаниях регистрация она открывается за 24 часа до вылета), то авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

При этом, запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. По словам источников газеты, к ним относятся такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Как будет проходить проверка у пассажиров, которые не имеют профиль на сайте Госуслуг, не сообщается.

Сообщается, что при формировании новой позиции Минтранс учел, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также, что многие пассажиры покупают билеты заранее, когда до вылета еще можно вакцинироваться и получить код.

Ранее сообщалось, что «Аэрофот» приготовился к внедрению проверки QR-кодов о вакцинации против COVID-19 у пассажиров самолетов. Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов пояснил, что в настоящее время компания дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы, чтобы «сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров».