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52 минуты назад

Москва предложила Вашингтону "обнулить" все ограничения по дипмиссиям

Москва внесла свои предложения в вопросе урегулирования проблем с работой диппредставительств США в России и России в США, хотя и не видит готовности американской стороны к конструктивным шагам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Москва предложила Вашингтону "обнулить" все ограничения по дипмиссиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока мы не видим готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги. Мы внесли некоторые предложения, но в идеале, я сегодня это [госсекретарю США] Тони Блинкену подтвердил, [нужно] просто обнулить все ограничения, вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий", - сказал министр.

По его мнению, в вопросе ограничений работы диппредставительств обе стороны зашли слишком далеко.

Лавров назвал "абсолютно неприемлемым" то, что Соединенные Штаты "захватили и держат под своим контролем" российскую дипломатическую собственность. Он указал на то, что это является нарушением всех дипломатических норм и конвенций.

"Нас даже не пускают как владельцев, — а факт того, что мы собственники, американцы не отрицают — на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит, в каком они состоянии", — указал министр.

В конце ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку дипломатов из Соединенных Штатов. До этого посол России в США Анатолий Антонов сказал, что государственный департамент Соединенных Штатов преднамеренно искажает факты о высылке российских дипломатов.

Политика,Владимир Джабаров,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,Совет Федерации,МИД,ИТАР-ТАСС,
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