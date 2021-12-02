Москва предложила Вашингтону "обнулить" все ограничения по дипмиссиям

Москва внесла свои предложения в вопросе урегулирования проблем с работой диппредставительств США в России и России в США, хотя и не видит готовности американской стороны к конструктивным шагам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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"Пока мы не видим готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги. Мы внесли некоторые предложения, но в идеале, я сегодня это [госсекретарю США] Тони Блинкену подтвердил, [нужно] просто обнулить все ограничения, вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий", - сказал министр.

По его мнению, в вопросе ограничений работы диппредставительств обе стороны зашли слишком далеко.

Лавров назвал "абсолютно неприемлемым" то, что Соединенные Штаты "захватили и держат под своим контролем" российскую дипломатическую собственность. Он указал на то, что это является нарушением всех дипломатических норм и конвенций.

"Нас даже не пускают как владельцев, — а факт того, что мы собственники, американцы не отрицают — на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит, в каком они состоянии", — указал министр.