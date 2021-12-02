Владельцы «Листвяжной» заявили Путину о готовности понести наказание за аварию

Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После вопроса президента, следит ли совет директоров за сферой безопасности, Федяев ответил, что компания не экономила на средствах защиты.

«Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — заявил он.

В свою очередь, Алексеев сказал, что официальные отчеты предприятия содержали в себе кажущуюся стабильность. Он также заявил, что приносит свои извинения и готов понести наказание.

Ранее Путин указал на вину со стороны руководства шахты за гибель сотрудников. По его словам, причиной трагедии стало отсутствие контроля.