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13 минут назад

Владельцы «Листвяжной» заявили Путину о готовности понести наказание за аварию

Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РБК.

Владельцы «Листвяжной» заявили Путину о готовности понести наказание за аварию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После вопроса президента, следит ли совет директоров за сферой безопасности, Федяев ответил, что компания не экономила на средствах защиты.

«Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — заявил он.

В свою очередь, Алексеев сказал, что официальные отчеты предприятия содержали в себе кажущуюся стабильность. Он также заявил, что приносит свои извинения и готов понести наказание.

Ранее Путин указал на вину со стороны руководства шахты за гибель сотрудников. По его словам, причиной трагедии стало отсутствие контроля.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, в числе которых были спасатели. По последним данным, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.

Политика,Общество,Происшествия,Геннадий Алексеев,Михаил Федяев,Владимир Путин,
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