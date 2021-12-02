Лавров назвал способ помирить Россию и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал искать баланс интересов, чтобы выйти из кризиса в отношениях между РФ и США. Об этом он заявил на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «Интерфакс».

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«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния - оно действительно очень напряженное - заключается в том, чтобы искать баланс интересов», - заявил Лавров.

По его слова, российская делегация хочет сделать шаг вперед в реализации договоренностей, достигнутых в Женеве президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значения наших двух государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе, в Евроатлантике», - добавил глава МИД России.