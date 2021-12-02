Лавров назвал способ помирить Россию и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал искать баланс интересов, чтобы выйти из кризиса в отношениях между РФ и США. Об этом он заявил на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «Интерфакс».
«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния - оно действительно очень напряженное - заключается в том, чтобы искать баланс интересов», - заявил Лавров.
По его слова, российская делегация хочет сделать шаг вперед в реализации договоренностей, достигнутых в Женеве президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.
«Необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значения наших двух государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе, в Евроатлантике», - добавил глава МИД России.
Вторая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Энтони Блинкеном прошла в Швеции на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Встреча продлилась около 40 минут. Главы внешнеполитических ведомств подняли вопросы двусторонних отношений, а также представили позицию по ситуации на Украине.