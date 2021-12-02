Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения зарплат шахтеров

Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий труда и зарплат шахтеров в России. Этот вопрос разбирался в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимо рисковать. В этом был смысл наших решений в 2010 году», - произнес президент в этот момент.

Кроме того, глава государства остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков.

Путин потребовал от министра отчитаться по поводу системы оплаты труда в этой сфере, подчеркнув, что это "один из ключевых вопросов", и попросив прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада Путин с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом".