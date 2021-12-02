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35 минут назад

Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения зарплат шахтеров

Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий труда и зарплат шахтеров в России. Этот вопрос разбирался в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимо рисковать. В этом был смысл наших решений в 2010 году», - произнес президент в этот момент.

Кроме того, глава государства остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков.

Путин отчитал министра труда

Путин потребовал от министра отчитаться по поводу системы оплаты труда в этой сфере, подчеркнув, что это "один из ключевых вопросов", и попросив прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада Путин с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом".

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, однако через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Политика,Видео,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд,РИА Ura.ru,
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