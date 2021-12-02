Путин отчитал министра труда

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра труда Антона Котякова за доклад о зарплатах горняков, передает ТАСС.

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В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства попросил Котякова рассказать о системе оплаты труда шахтеров, отметил, что это «один из ключевых вопросов». Путин попросил прокомментировать структуру схемы «70 на 30», когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада Путин заявил: «Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом».