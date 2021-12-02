Путин отчитал министра труда

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра труда Антона Котякова за доклад о зарплатах горняков, передает ТАСС.
В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства попросил Котякова рассказать о системе оплаты труда шахтеров, отметил, что это «один из ключевых вопросов». Путин попросил прокомментировать структуру схемы «70 на 30», когда 30% дохода горняков зависит от выработки.
По итогам доклада Путин заявил: «Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом».
25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.