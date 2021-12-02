Путин: огульных обвинений при разбирательстве причин аварии на шахте в Кузбассе не будет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не будет. При этом глава государства выразил недоумение, почему скрывались факты загазованности в шахте.

"Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет", - сказал Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический! Теперь все сидим и все головы опустили", - возмутился президент.

Следственный комитет доложил, что причиной аварии на "Листвяжной" стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты и сокрытие фактов загазованности метаном, рассказал Путин.

"Мне соответствующий документ пришел из Следственного комитета, который работает в рамках возбужденного уголовного дела. Все не буду зачитывать, но ключевые вещи зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, проводимых при повышенной загазованности метаном", - сказал Путин.

СК и прокуратура оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии на "Листвяжной", указал президент.