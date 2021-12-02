Лавров попросил журналистов не кричать на него

Глава МИД России Сергей Лавров в шуточной форме попросил журналистов, выкрикивающих свои вопросы на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, не кричать на них. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, Лавров и Блинкен выступали со вступительным словом, когда российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. В частности, СМИ спросили о том, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности.

«Не кричите на нас!» — сказал со смехом в ответ журналистам Лавров.

Переговоры глав дипведомств прошли в Стокгольме в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Темой встречи стало обострение ситуации вокруг Украины.