Лукашенко назвал Путина родным братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина родным братом. В интервью РИА Новости глава государства заявил, что они видят мир одинаково.
«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — заявил белорусский президент.
Лукашенко отметил, что они с Путиным порой могут делать не совсем одинаковые выводы из ситуаций и разные поступки, однако «глаза наши видят этот мир одинаково».
«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — сказал глава государства.
Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым де-факто и де-юре является российским, а также заявил о намерении посетить полуостров.
По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги.