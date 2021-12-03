Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные разговоры, обсудив Сирию, Ливию, Украину и ситуацию в Закавказье. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на турецкую администрацию.
«В ходе встречи обсуждалось развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, по Сирии, Ливии и Украине», — сообщает агентство.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, которые поспособствуют улучшению отношений между Турцией и Россией.
Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.