Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

«В ходе встречи обсуждалось развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, по Сирии, Ливии и Украине», — сообщает агентство.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, которые поспособствуют улучшению отношений между Турцией и Россией.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.