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1 час назад

Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Стокгольме, переговоры проходят на полях министерского заседания ОБСЕ.

Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Открывая переговоры – вторые после их встречи в Рейкьявике, – Лавров отметил, что Россия и США привержены хельсинским принципам, однако «совершенно очевидно, что мы трактуем эти принципы по-разному».

«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния заключается в том, чтобы искать баланс интересов. И надеюсь, что этим мы сегодня будем заниматься», – сказал министр.

Он отметил, что считает «очень важной» возможность встречи с Блинкеном, «которая проходит «на полях» министерского заседания ОБСЕ, организации, которая призвана заниматься укреплением безопасности, сотрудничества на основе консенсуса всех государств-участников».

Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Пентагон,ОБСЕ,РИА Новости,
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