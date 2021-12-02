Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме

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Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Открывая переговоры – вторые после их встречи в Рейкьявике, – Лавров отметил, что Россия и США привержены хельсинским принципам, однако «совершенно очевидно, что мы трактуем эти принципы по-разному».

«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния заключается в том, чтобы искать баланс интересов. И надеюсь, что этим мы сегодня будем заниматься», – сказал министр.

Он отметил, что считает «очень важной» возможность встречи с Блинкеном, «которая проходит «на полях» министерского заседания ОБСЕ, организации, которая призвана заниматься укреплением безопасности, сотрудничества на основе консенсуса всех государств-участников».

Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.