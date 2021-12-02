Песков заявил о намерениях Киева силой вернуть Крым

Киевский режим намерен силой посягнуть на российский Крым. К такому выводу пришли в Кремле после высказываний Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины», - сказал он.
По словам Пескова, подобные заявления в Кремле воспринимаются как прямая угроза в адрес России.
«Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», - сказал Песков.
Ранее в Кремле назвали риторику Киева касательно российской проблематики агрессивной.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», - пояснил Дмитрий Песков.