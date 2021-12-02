Песков оценил вероятность войны в Донбассе

Вероятность начала военных действий на юго-востоке Украины высока. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для России это предмет обеспокоенности, сообщает РИА Новости.

«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока», — сказал Песков журналистам.

Напомним, что Киев и страны Запада в последнее время обеспокоены якобы усилением агрессии со стороны России у границ Украины. В Кремле в ответ заявили, что РФ может располагать свои войска там, где считает нужным, однако никакой угрозы для Украины в этом нет.