Песков оценил вероятность войны в Донбассе

Вероятность начала военных действий на юго-востоке Украины высока. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для России это предмет обеспокоенности, сообщает РИА Новости.
«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока», — сказал Песков журналистам.
Напомним, что Киев и страны Запада в последнее время обеспокоены якобы усилением агрессии со стороны России у границ Украины. В Кремле в ответ заявили, что РФ может располагать свои войска там, где считает нужным, однако никакой угрозы для Украины в этом нет.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, Киев направил в Донбасс 125 тыс. солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Глава ведомства Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов, а такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.