Ругнувшаяся матом на заседании депутат Мосгордумы попала на видео

Депутат Московской городской Думы Наталия Метлина нецензурно выругалась во время заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям, которое проходило в видеоформате. Фрагмент записи публикует Telegram -канал URA.RU.

На кадрах народная избранница возмущенно высказала свое мнение, используя обсценную лексику. По всей вероятности, депутат не знала, что у нее включен микрофон, и ее могут услышать все присутствующие на мероприятии.