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56 минут назад

Ругнувшаяся матом на заседании депутат Мосгордумы попала на видео

Депутат Московской городской Думы Наталия Метлина нецензурно выругалась во время заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям, которое проходило в видеоформате. Фрагмент записи публикует Telegram-канал URA.RU.

На кадрах народная избранница возмущенно высказала свое мнение, используя обсценную лексику. По всей вероятности, депутат не знала, что у нее включен микрофон, и ее могут услышать все присутствующие на мероприятии.

«Вы в эфире, коллега», – обращается к Метлиной председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Политика,Новости Москвы,Видео,Наталия Метлина,Евгений Герасимов,Мосгордума,РИА Ura.ru,
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