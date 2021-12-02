Дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившая особо крупный ущерб).

Вторая часть статьи предусматривает штраф до миллиона рублей, до пяти лет лишения свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех.

По версии следствия, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооруженный личным карабином, «вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

В СК заявили, что после убийства лося Рашкин «принял меры к сокрытию своего оружия» и разделал лося вместе со своими спутниками.

Части туши лося они сложили в багажник и салон LADA Largus, позже автомобиль остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, который и выявил факт незаконной охоты.

В конце октября в соцсетях появилось видео с задержанием Рашкина с убитым лосем. Сначала депутат заявил, что они с друзьями обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.

17 ноября генпрокурор Игорь Краснов направил в Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Он сообщил о планах сделать депутата фигурантом уголовного дела о незаконной охоте.

Позже Рашкин опубликовал видео с рассказом об инциденте.

По словам депутата, он действительно был на охоте по приглашению друзей, после нее к нему подъехала машина и вышедшие из нее неизвестные потребовали открыть багажник, где лежала туша лося. Он сделал это «не задумываясь», так как был уверен, что не сделал ничего противозаконного. По его словам, до охоты его друзья сказали, что все нужные разрешения есть.