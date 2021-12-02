Соратник Горбачева заявил об упущенном шансе сохранить СССР

СССР мог продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу «Последний день СССР» последнего пресс-секретаря президента Советского Союза Андрея Грачева.
В ней он рассказывает об упущенной возможности сохранить союз. Так, для сохранения СССР было необходимо адаптировать его к новому миру и обществу, на что были потрачены шесть лет перестройки, однако сделать этого не удалось. При этом соратник бывшего советского президента Михаила Горбачева пишет, что, по мнению экс-главы государства, сохранению СССР помешали два события: путч в августе 1991 года и беловежская встреча трех президентов.
По словам Грачева, несмотря на 30 прошедших лет, Советский Союз, которого уже нет, продолжает о себе напоминать - и на территории бывшего СССР, потому что там продолжаются еще до конца неразрешенные или даже новые конфликты.
Книга вышла в конце ноября. По словам бывшего помощника Михаила Горбачева, поводом к публикации стало 30-летие распада Советского Союза.
Ранее Горбачев заявил, что организаторы августовского путча 1991 года и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР. По мнению политика, путч провалился, но «осложнил и ослабил позиции президента СССР» и создал условия, в которых было трудно сохранить государство.