В Госдуме ответили на угрозы США «небывалыми» санкциями

«Санкций разного рода объявлено уже так много, что Западу пора понять, что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность. Не говоря уже о том, что политика, нацеленная на умножение недоверия, военно-политическое, экономическое, персональное давление, приводит лишь к разбалансировке существующей системы международной безопасности. А учитывая объем, размер, размах, угроз, которые стоят перед человечеством, подобные действия неизбежно оборачиваются бумерангом и против тех, кто старается использовать санкции в качестве инструмента влияния и давления», — сказал Новиков.