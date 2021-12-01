В Госдуме ответили на угрозы США «небывалыми» санкциями

Политика США, направленная на умножение недоверия и разного рода давление, в том числе с помощью введения санкций, доказала свою неэффективность. Об этом в беседе с «Думой ТВ» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишут «Известия».
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступала с угрозами «небывалых» санкций в сторону России, если в Москве предпримут шаги по дестабилизации на Украине.
«Санкций разного рода объявлено уже так много, что Западу пора понять, что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность. Не говоря уже о том, что политика, нацеленная на умножение недоверия, военно-политическое, экономическое, персональное давление, приводит лишь к разбалансировке существующей системы международной безопасности. А учитывая объем, размер, размах, угроз, которые стоят перед человечеством, подобные действия неизбежно оборачиваются бумерангом и против тех, кто старается использовать санкции в качестве инструмента влияния и давления», — сказал Новиков.
По словам зампреда, разного рода обвинений в сторону России, в частности по ситуации с Украиной, и вовсе «высосаны из пальца». Новиков отметил, что все действия касающиеся укрепления сотрудничества Москвы и Минска, упреков в несоблюдении соглашений Киевом, имеют лишь оборонительный характер и не должны толковаться как угроза для какой-либо страны.
«Пока все, что мы видим, это формирование новых угроз в отношении России, потому что количество и численность воинских контингентов, находящихся вблизи наших границ, постоянно растет, воинственная риторика усиливается. То же самое санкционное давление является уже константой нескольких лет, поэтому Нуланд в данном случае, как и другие ее соратники в Вашингтоне, занимается переворачиванием ситуации с ног на голову. И вместо того чтобы одуматься, они пытаются объявлять крайними Россию, Белоруссию или кого-либо еще», — заключил Новиков.