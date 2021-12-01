В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин»: Запад капитулировал перед президентом России

Западные политики не могут разгадать российского президента Владимира Путина, пишет шведское издание Svenska Dagbladet. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи приводит заявление бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Швеции Карла Бильдта. 21 ноября он написал в своем блоге, что «Россия, пусть и на время, вернулась в американскую повестку дня», которая еще недавно касалась только Китая.

Видео дня

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

С тех пор, отмечает автор статьи, ситуация успела обостриться еще больше: президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении вторгнуться на Украину уже 1-2 декабря.

Обозначенные Зеленским даты совпадают с датами проведения саммита глав МИД НАТО в Риге. По мнению автора, независимо от того, окажется разведка Зеленского права или нет, намерения Владимира Путина станут главной темой дискуссий на саммите НАТО.

В статье утверждается, что рост напряженности вполне устраивает и Россию, и США, и НАТО, и Украину, при этом никто из них скорее всего не хочет открытого конфликта. Владимиру Путину это позволяет вернуть вес на международной арене и послать сигнал Вашингтону, который считает РФ «бывшим» соперником.

Вашингтону же на фоне «российской угрозы» будет легче получить финансирование на наращивание вооружений. Украине эскалация помогает получить от Запада больше внимания и определенные гарантии безопасности. А НАТО сможет некоторое время избегать вопросов о том, не изжила ли себя эта организация.

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин. Многие американские аналитические центры в последнее время отмечали, что нам, жителям Запада, трудно понять ход мыслей российского президента», - заключает автор.

С начала ноября НАТО сообщает о «необычных движениях и концентрации сил» российской армии на границе с Украиной. По словам главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, у российско-украинской границы находятся в том числе танки, артиллерия и беспилотники. Генсек НАТО предупредил Россию, что любое применение силы против Украины «будет иметь последствия». В Кремле опровергают сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заявляя, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Политика,Карл Бильдт,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,МИД,InoSMI.Ru,
139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители