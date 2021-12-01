Западные политики не могут разгадать российского президента Владимира Путина, пишет шведское издание Svenska Dagbladet. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

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Автор статьи приводит заявление бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Швеции Карла Бильдта. 21 ноября он написал в своем блоге, что «Россия, пусть и на время, вернулась в американскую повестку дня», которая еще недавно касалась только Китая.

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С тех пор, отмечает автор статьи, ситуация успела обостриться еще больше: президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении вторгнуться на Украину уже 1-2 декабря.

Обозначенные Зеленским даты совпадают с датами проведения саммита глав МИД НАТО в Риге. По мнению автора, независимо от того, окажется разведка Зеленского права или нет, намерения Владимира Путина станут главной темой дискуссий на саммите НАТО.

В статье утверждается, что рост напряженности вполне устраивает и Россию, и США, и НАТО, и Украину, при этом никто из них скорее всего не хочет открытого конфликта. Владимиру Путину это позволяет вернуть вес на международной арене и послать сигнал Вашингтону, который считает РФ «бывшим» соперником.

Вашингтону же на фоне «российской угрозы» будет легче получить финансирование на наращивание вооружений. Украине эскалация помогает получить от Запада больше внимания и определенные гарантии безопасности. А НАТО сможет некоторое время избегать вопросов о том, не изжила ли себя эта организация.

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин. Многие американские аналитические центры в последнее время отмечали, что нам, жителям Запада, трудно понять ход мыслей российского президента», - заключает автор.