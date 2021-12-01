В Кремле ответили на слова Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу

Владимир Путин понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе и все же рассчитывает, что они не приведут к срыву выполнения обязательств. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя угрозы белорусского лидера остановить транзит газа в страны ЕС. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее в интервью агентству Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит газа из России в Польшу, если Варшава осуществит свои угрозы о закрытии польско-белорусской границы.
По словам Пескова, президент Белоруссии данное решение не согласовывал с Москвой и все сказанное им является «позицией главы суверенного, независимого государства».
«Мнение Путина об этом уже всем известно. Он указал на то, что Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны, конечно, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для них время», — отметил Песков.
При этом на вопрос о том, осложнятся ли отношения Москвы и Минска, если Белоруссия все же примет решение остановить транзит, пресс-секретарь президента России ответил, что «в Кремле не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях».