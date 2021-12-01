В Кремле ответили на слова Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу

«Мнение Путина об этом уже всем известно. Он указал на то, что Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны, конечно, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для них время», — отметил Песков.