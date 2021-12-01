В Думе призвали массово и бесплатно проверить россиян на ковид

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на коронавирус, а также принять дополнительные меры из-за омикрон-штамма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на запрос Нилова вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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По мнению депутата, существующие меры вряд ли могут помешать проникновению в Россию новых штаммов коронавируса.

В качестве примера он привел Израиль, Китай и Японию, которые «при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ».

«Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры?» - отметил Нилов.

Он подчеркнул, что для эффективных проверок необходимы «сотни, миллионы, миллиарды» экспресс- и ПЦР-тестов, «доступных по цене или бесплатных».

По мнению депутата, массовое тестирование необходимо проводить везде - от аэропортов, школ, предприятий и до торговых центров.

В октябре другой депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный предложил ввести обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для людей с признаками ОРВИ, а также бесплатное ПЦР-тестирование на предприятиях и в учебных заведениях. Под его инициативой свою подпись поставил замглавы комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Сергей Казанков.