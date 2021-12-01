В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

В Думе призвали массово и бесплатно проверить россиян на ковид

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на коронавирус, а также принять дополнительные меры из-за омикрон-штамма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на запрос Нилова вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В Думе призвали массово и бесплатно проверить россиян на ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению депутата, существующие меры вряд ли могут помешать проникновению в Россию новых штаммов коронавируса.

В качестве примера он привел Израиль, Китай и Японию, которые «при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ».

«Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры?» - отметил Нилов.

Он подчеркнул, что для эффективных проверок необходимы «сотни, миллионы, миллиарды» экспресс- и ПЦР-тестов, «доступных по цене или бесплатных».

По мнению депутата, массовое тестирование необходимо проводить везде - от аэропортов, школ, предприятий и до торговых центров.

В октябре другой депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный предложил ввести обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для людей с признаками ОРВИ, а также бесплатное ПЦР-тестирование на предприятиях и в учебных заведениях. Под его инициативой свою подпись поставил замглавы комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Сергей Казанков.

Депутаты заявили, что без массового ПЦР-тестирования не удастся прервать цепочки распространения коронавируса. По их мнению, именно отсутствие массовых проверок стало причиной «неконтролируемого» роста заболеваемости осенью.

Политика,Сергей Казанков,Олег Нилов,Алексей Куринный,Татьяна Голикова,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители