В Думе призвали массово и бесплатно проверить россиян на ковид

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на коронавирус, а также принять дополнительные меры из-за омикрон-штамма. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на запрос Нилова вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По мнению депутата, существующие меры вряд ли могут помешать проникновению в Россию новых штаммов коронавируса.
В качестве примера он привел Израиль, Китай и Японию, которые «при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ».
«Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры?» - отметил Нилов.
Он подчеркнул, что для эффективных проверок необходимы «сотни, миллионы, миллиарды» экспресс- и ПЦР-тестов, «доступных по цене или бесплатных».
По мнению депутата, массовое тестирование необходимо проводить везде - от аэропортов, школ, предприятий и до торговых центров.
В октябре другой депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный предложил ввести обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для людей с признаками ОРВИ, а также бесплатное ПЦР-тестирование на предприятиях и в учебных заведениях. Под его инициативой свою подпись поставил замглавы комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Сергей Казанков.
Депутаты заявили, что без массового ПЦР-тестирования не удастся прервать цепочки распространения коронавируса. По их мнению, именно отсутствие массовых проверок стало причиной «неконтролируемого» роста заболеваемости осенью.