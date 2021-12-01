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1 час назад

В МИД РФ пригрозили США высылкой дипломатов

К 31 января 2022 года из России должны уехать сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

В МИД РФ пригрозили США высылкой дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы Соединенные Штаты до 30 января следующего года покинули 27 российских сотрудников дипмиссии.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет", — пояснила Захарова.

Она обратила внимание, что это не выбор России, поскольку "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в американской столице и генеральных консульствах России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

"До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, для российских дипломатов — тех, кто уже уехал и должен покинуть США, действие запрет на въезд на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.

Политика,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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