В МИД РФ пригрозили США высылкой дипломатов

К 31 января 2022 года из России должны уехать сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Ранее Вашингтон потребовал, чтобы Соединенные Штаты до 30 января следующего года покинули 27 российских сотрудников дипмиссии.
"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет", — пояснила Захарова.
Она обратила внимание, что это не выбор России, поскольку "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в американской столице и генеральных консульствах России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
"До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", — подчеркнула представитель МИД.
По словам Захаровой, для российских дипломатов — тех, кто уже уехал и должен покинуть США, действие запрет на въезд на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.