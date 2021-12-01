Матвиенко ответила на слухи о войне России с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью заявления Запада о подготовке России к нападению на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Матвиенко заявила, что Россия никогда не давала Украине повода заявлять о «российской агрессии».
«Обвинения РФ в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, она не имеет под собой никаких оснований», - подчеркнула она.
По мнению Матвиенко, третьи страны используют «ослабевшее» руководство Украины для нагнетания антироссийской истерии.
Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти утверждения «фейк-кампанией».
Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали возможный ядерный удар по РФ. По данным Минобороны, в целом в ноябре произошел существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ РФ.