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1 час назад

Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма

Необходимо внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. С таким обращением к россиянам выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матвиенко назвала большим риском поездки россиян за рубеж и подчеркнула, что туристы могут не вернуться в страну из-за возможных ограничений.

По словам Матвиенко, омикрон-штамм не позволяет прогнозировать эпидемиологическую обстановку на месяц вперед. Помимо этого, в такой ситуации нельзя предсказать возможные ограничения, заявила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обнаруженный недавно омикрон-штамм коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Главный санитарный врач подчеркнула, что все существующие в России вакцины эффективны против нового штамма.

Матвиенко ответила на слухи о войне России с Украиной

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Случаев инфицирования новым штаммом в России не выявлено.

Политика,Анна Попова,Валентина Матвиенко,Роспотребнадзор,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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