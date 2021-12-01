Матвиенко пригрозила Западу шуткой о бегущих в военкомат русских

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о шутке, которую встретила в интернете. В ней говорится, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу "бегут в военкомат", сообщает РИА Новости.

Свою находку она озвучила в рамках "правительственного часа" в Совфеде, на котором также выступал глава МИД Сергей Лавров. Вместе с тем ряд сенаторов поднимали вопрос об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.

"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат", - поделилась Матвиенко.

Она подчеркнула, что нашим «так называемым партнерам» следует иметь это в виду.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение.