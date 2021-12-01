Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Владимир Путин проведет ежегодную «большую пресс-конференцию» 23 декабря в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», - рассказал Песков.
Из-за эпидемиологической ситуации число журналистов будет ограничено до 500, а пространство увеличено, подчеркнул пресс-секретарь.
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