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14 минут назад

Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Владимир Путин проведет ежегодную «большую пресс-конференцию» 23 декабря в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», - рассказал Песков.

Из-за эпидемиологической ситуации число журналистов будет ограничено до 500, а пространство увеличено, подчеркнул пресс-секретарь.

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Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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