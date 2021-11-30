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40 минут назад

В Крыму отреагировали на планы Лукашенко посетить полуостров

Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко у себя в гостях. Об этом в своем Telegram-канале написал глава полуострова Сергей Аксенов.

В Крыму отреагировали на планы Лукашенко посетить полуостров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, данное решение «вполне соответствует духу братских отношений между белорусским и крымским народами».

«Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — написал Аксенов.

Ранее в интервью «РИА Новости» Лукашенко рассказал о своих планах посетить полуостров по договоренности с Владимиром Путиным. Также президент Белоруссии отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года и его визит в Крым станет окончательным признанием данного факта.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Аксенов,Владимир Путин,РИА Новости,
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