Киев пообещал действовать «по полной программе» при признании Крыма в Минске

Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», пообещал глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «Правда».

«Это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — сказал Кулеба.

Ранее Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.