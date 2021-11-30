Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма COVID

«Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключение врачей и будем принимать меры воздействия», — заявил глава ведомства.