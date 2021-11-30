Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма COVID

Министр финансов России Антон Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса «омикрон». В кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет» он отметил, что меры противодействия нужно принимать после оценки его опасности для населения и экономики, сообщает РИА Новости.
«Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключение врачей и будем принимать меры воздействия», — заявил глава ведомства.
Напомним, что ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что делать выводы о влиянии нового штамма на экономику пока преждевременно.
Напомним, что о выявлении нового штамма B.1.1.529, позднее названного греческой буквой «омикрон», сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет от существующих прививок. Случаи заражения зафиксировали в ЮАР и Гонконге, а позднее — в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании и других.
В ВОЗ назвали разновидность коронавируса потенциально опасной и предупредили о высоком риске повторного заражения у людей, которые уже болели COVID-19.