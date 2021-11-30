Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

О будущих выборах президент высказался во время форума «Россия зовет!».

«Я имею право избираться на новый срок, еще не решил, буду ли», - процитировало агентство президента.

Путин подчеркнул, что его переизбрание - «не цель для России».

Президент отметил, что наличие у него права избираться на новый срок «само по себе стабилизирует ситуацию» в стране.

Обновленная Конституция дает действующему президенту право баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.