«У него резко ухудшилось здоровье». Что случилось с депутатом Рашкиным

Зюганов: у Рашкина был второй этап операции, который перенесли в связи с "судилищем"

Фото: ТАСС ТАСС

После того, как с депутата от КПРФ Валерия Рашкина сняли парламентский иммунитет, он оказался в больнице. Поводом для госпитализации стала давняя глазная болезнь коммуниста, обострившаяся на фоне недавних событий вокруг уголовного дела о незаконной охоте. Лидер партии Геннадий Зюганов пояснил, что речь идет о втором этапе операции, который Рашкин «вынужден был переносить». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Пока еще действующего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина прооперировали. О том, что парламентарий госпитализирован, написала «Независимая газета».

«После всех треволнений у него на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что с момента лишения его неприкосновенности не появилось никаких сведений о возможном графике следственных действий по делу о незаконной охоте, а сам коммунист «слег в больницу на нервной почве».

30 ноября данные о госпитализации Рашкина подтвердили несколько разных источников во фракции КПРФ, однако руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко не стал официально комментировать эту информацию.

«Ничего у меня нет, никакой информации. Больница — личное дело каждого», — приводит его слова ТАСС.

Рашкин при желании сам сообщит о своем самочувствии, добавил он.

«На почве всех этих событий у него резко ухудшилось здоровье. Попал в больницу, сделали операцию. Деталей не знаю», — рассказал корреспонденту RTVI источник из окружения коммуниста.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что не знает о точных причинах госпитализации депутата Рашкина. Глава партии заявил «Газете.Ru», что Валерий Федорович ранее уже переносил операцию.

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — пояснил Зюганов.

Судебный процесс

Говоря о деле Рашкина, в пресс-службе партии не стали комментировать появившиеся сообщения о том, что коммунист подал иск в Тверской суд Москвы к Госдуме и председателю комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе. Поводом стало то, что адвокатов депутата не допустили на заседание, на котором рассматривался вопрос о снятии с него иммунитета, сообщил «Интерфаксу» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Напомним, 25 ноября Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте на лося в Саратовской области, лишили парламентской неприкосновенности по представлению генпрокурора России. В одном из запросов надзорного ведомства речь идет о его привлечении к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, во втором – об уголовной ответственности за незаконную охоту.

Коммунисту грозит крупный штраф или тюремное заключение, а также автоматическое лишение депутатского мандата в том случае, если суд признает его виновным по ст. 258 УК РФ.