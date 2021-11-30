Путин предупредил о новой волне пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии, и происходит это на фоне инфляционного давления. Об этом сообщает РИА Новости.

Пандемию и экономическую ситуацию президент прокомментировал, выступая на форуме «Россия зовет!».

Как уточняет ТАСС, Путин подчеркнул, что мировая экономика постепенно восстанавливается, но темпы восстановления оказались под вопросом из-за нового омикрон-штамма коронавируса.

Президент подчеркнул, что из-за глобального кризиса в энергетике резко подорожали азотные удобрения, необходимые сельхозпроизводителям по всему миру. Это, по его словам, создает риски дальнейшего роста цен на продовольствие.

«За последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Россия и наши граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление», - отметил Путин.

Президент заявил о необходимости увеличить объемы производства продуктов на внутреннем рынке и действовать на опережение, убирая факторы роста цен.

«[Инфляция -] это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания», - сказал он.

Президент отметил, что сейчас Центробанк «выдерживает линию на сдерживание инфляции».

Он добавил, что ситуация с новым штаммом станет понятна в ближайшие недели.

«Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса», - заключил Путин.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.