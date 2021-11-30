Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

О возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло. Таким образом на вопрос о существовании угрозы для Киева со стороны Москвы ответил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

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По словам главы государства, ни Киев, ни Москва не будут испытывать никаких угроз в случае налаживания отношений. «Дело не в том, чтобы вводить войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что если в дальнейшем будут учитываться интересы всех участников международных отношений, «все будет хорошо».

Ранее в ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.