В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
21 минуту назад

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

О возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло. Таким образом на вопрос о существовании угрозы для Киева со стороны Москвы ответил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, ни Киев, ни Москва не будут испытывать никаких угроз в случае налаживания отношений. «Дело не в том, чтобы вводить войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения», — подчеркнул Путин.

США обвинили Россию в продолжении наращивания войск у границ Украины

Он также добавил, что если в дальнейшем будут учитываться интересы всех участников международных отношений, «все будет хорошо».

Ранее в ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.

Политика,Владимир Путин,ВТБ Капитал,New York Times,Bloomberg,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители