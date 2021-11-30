Путин: рынок труда в России полностью восстановился

Рынок труда в России полностью восстановился. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
RT ведёт трансляцию.
«Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился», — заявил Путин.
Он отметил, что уровень безработицы в сентябре составил 4,3%.
«Наша стратегическая задача — поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике», — заключил Путин.
Ранее в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой прокомментировали показатели уровня занятости населения.