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46 минут назад

Путин: рынок труда в России полностью восстановился

Рынок труда в России полностью восстановился. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

Путин: рынок труда в России полностью восстановился
Фото: RT на русскомRT на русском

RT ведёт трансляцию.

«Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился», — заявил Путин.

Он отметил, что уровень безработицы в сентябре составил 4,3%.

«Наша стратегическая задача — поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике», — заключил Путин.

Ранее в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой прокомментировали показатели уровня занятости населения.

Политика,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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