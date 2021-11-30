Путин высказался о росте цен в России

Президент России Владимир Путин рассказал о росте цен в стране. Он указал, что рост цен ускоряется и это чувствительная проблема для граждан, передает ТАСС.
«Риски роста цен на продовольствие в мире растут, это ощущается и в России», — заключил он. Также Путин обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. «Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — сказал президент.
В конце октября в Кремле говорили, что на повышение цен на продукты в России влияет неблагоприятная международная конъюнктура, и это объективные процессы, влияние которых невозможно компенсировать полностью в рамках внутренней политики.