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48 минут назад

Путин рассказал о росте цен в России

Президент России Владимир Путин рассказал о росте цен в стране. Он указал, что рост цен ускоряется и это чувствительная проблема для граждан, передает ТАСС.

Путин высказался о росте цен в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Риски роста цен на продовольствие в мире растут, это ощущается и в России», — заключил он. Также Путин обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. «Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — сказал президент.

В конце октября в Кремле говорили, что на повышение цен на продукты в России влияет неблагоприятная международная конъюнктура, и это объективные процессы, влияние которых невозможно компенсировать полностью в рамках внутренней политики.

Новый скачок цен: что подорожает в 2022 году

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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