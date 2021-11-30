Рашкин подал иск к Госдуме за отказ пустить адвокатов на заседание по лишению иммунитета

<p> Поводом для иска Рашкина к Госдуме и Аршбе, стало то, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание Госдумы 25 ноября, на котором с депутата <a href="https://rtvi.com/news/rashkina-lishili-deputatskogo-immuniteta/">сняли неприкосновенность</a>.</p><p> В общении с RTVI секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что процесс Валерия Рашкина ведет адвокат Кирилл Сердюков. Сам Сердюков отметил, что на данный момент не может подтвердить свою роль в процессе Рашкина в связи с адвокатской тайной. Однако он согласился прокомментировать иск Рашкина.</p><p> По словам Сердюкова, иск Рашкина обоснован в связи с тем, что было нарушено его конституционное право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции России). Кроме того, он отметил, что закон об адвокатской деятельности позволяет адвокату представлять интересы своего заявителя в органах государственной власти.</p><p> «Госдума входит в систему органов государственной власти. В чем была проблема допустить адвокатов, которые действовали строго в соответствии частью 2 ст. 2 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, мне не совсем понятно», — сказал Сердюков.</p><p> По словам адвоката, в иске говорится, что 21 ноября Рашкин через своего представителя обратился к Аршбе с заявлением, в котором просил обеспечить участие его адвокатов на заседании возглавляемой Аршбой комиссии.</p><p> «Однако вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года мне было отказано в представительстве моих интересов профессиональными адвокатами», — процитировал Сердюков текст иска парламентария.</p><p> Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил RTVI, что процесс рассмотрения снятия с депутата неприкосновенности прописан в регламента Госдумы следующим образом — сначала выступает генпрокурор с представлением, затем сам депутат, затем идут вопросы от фракций и голосование. «В регламенте про выступление адвоката ничего не сказано. Это был не первый раз, когда депутат лишается неприкосновенности. Но вопрос о присутствии адвокатов никогда не стоял. Это не судебное разбирательство», — сказал Нилов.</p><p> Сердюков со своей стороны отметил, что регламент Госдумы напрямую не запрещает участие адвокатов в подобных заседаниях.</p><h2>Дело Рашкина </h2><p> 25 ноября 2021 года за снятие с Рашкина неприкосновенности проголосовали 343 депутата, еще 55 высказались против, и двое депутатов воздержались.</p><p> К Думе обратился генпрокурор России Игорь Краснов. Он обвинил Рашкина в том, что тот пытался ввести следствие в заблуждение, предоставив ложную информацию. Генпрокуратура <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/genprokuratura-poprosila-gosdumu-lishit-valeriya-rashkina-deputatskoy-neprikosnovennosti-/">направила</a> в Госдуму запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности 17 ноября. 22 ноября комиссия Госдумы <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/komissiya-gosdumy-rekomendovala-lishit-valeriya-rashkina-deputatskoy-neprikosnovennosti/">рекомендовала</a> нижней палате парламента удовлетворить эту просьбу.</p><p> Надзорный орган рассчитывает привлечь Рашкина к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также Рашкина могут привлечь к уголовной ответственности по части 2 статьи 258 УК РФ за незаконную охоту.</p><p> Ночью 29 октября полицейские <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/politsiya-vozbudila-delo-o-nezakonnoy-okhote-posle-zaderzhaniya-rashkina-s-ubitym-losem/">задержали</a> Рашкина в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося, при этом у депутата не оказалось разрешения на охоту. <br></p><p> В разговоре с RTVI Рашкин <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/my-vezli-losya-v-politsiyu-valeriy-rashkin-schitaet-chto-v-otnoshenii-nego-gotovitsya-provokatsiya-/">говорил</a>, что нашел уже убитого лося на дороге и хотел отвезти труп животного в полицию. Позднее он опубликовал видео, в котором признался, что именно он убил лося. Свои прежние действия политик объяснил тем, что он не хотел «подставлять» друга, с которым в тот день охотился. По словам Рашкина, он стал жертвой провокации, а дело против себя связал со своей оппозиционной деятельностью и критикой действующей власти.</p><p> Рашкина поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что преследование депутата является местью в отношении партии.</p>