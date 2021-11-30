Лавров о США: «Обложили нас со всех сторон военными базами»

Соединенные Штаты Америки окружили РФ своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия", - указал глава дипведомства.

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По словам министра, голословные заявления западных партнеров "сыплются как из рога изобилия", но ни одного доказательства представлено не было.

"Попытка Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречит объективному ходу истории, потому что есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть центры роста и в Африке, и в странах Латинской Америки и Азии. Формируется многополярный миропорядок, где будут несколько центров экономического роста, политического влияния. И не учитывать эту объективную тенденцию означает идти против естественного хода истории. Мы будем выступать за то, чтобы весь многосторонний процесс концентрировался на поиске договоренностей и консенсусных решений", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, то российская сторона готова к поиску компромиссов и не раз доказывала свою договороспособность.

По словам Лаврова, США и их союзники внедряют откровенно конфронтационные схемы в АТР, направленные на сдерживание других стран.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, где до недавнего времени преобладали позитивные, конструктивные, объединительные тенденции, тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются откровенно конфронтационные схемы на сдерживание одних стран другими странами", - сказал он.

Россия наблюдает сознательные провокации со стороны Запада в Черном море. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 18 ноября.

— Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется Wag the Dog — «Хвост виляет собакой», — приводит слова Лаврова сайт Кремля.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат проводить операции у границ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Москвы об активизации военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов.

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«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке. Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал он.

Кирби пообещал, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

Ранее 10 ноября представитель МИД России Мария Захарова указала, что действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. Дипломат убеждена, что учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать «пути военных действий», в частности, на территории Украины.

Это нужно на случай, если Киев задумается о «подготовке силового решения» в Донбассе, считает Захарова.

«Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ», — заключила она.

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал растущую активность НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития вооруженных сил», — заявил глава Минобороны РФ на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, на фоне этого сейчас в приоритете российских вооруженных сил повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.

Он отметил, что во время заседания будет обговорено, как решаются эти задачи, как российская армия оснащается высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, модернизированным вооружением и техникой.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в непосредственной близости от государственной границы страны наблюдается существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации Военно-воздушных сил (ВВС) США, передает ТАСС.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сообщил Шойгу.

По его словам, в ноябре во время учения стратегических сил Соединенных Штатов «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант использования ядерного оружия против РФ почти одновременно с западного и восточного направлений.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», — добавил министр.

Ранее над Черным морем провели внеплановый полет два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Они пролетели в 100 км от границы России.

До этого стало известно, что у границ России пролетели бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие. Сообщалось, что самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели.

В командовании ВВС США заявили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в возможность диалога с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я верю в диалог с Россией, это наш сосед. Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть», — сказал генсек журналистам во время посещения военного полигона в Латвии.

По его словам, странам североатлантического альянса необходимо показать, что они «едины как никогда» для того, чтобы «России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО».

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет не воевать с Россией, а «предотвратить любую агрессию России».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил разрыв отношений с НАТО нелогичными действиями представителей альянса. По его мнению, российских дипломатов при НАТО выслали из Брюсселя без каких-либо причин, и Москва ответила аналогично, закрыв военную миссию альянса. Путин считает, что альянс настроен на активную конфронтацию с Россией. В подтверждение президент рассказал о «настырном и демонстративном» приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Североатлантический альянс и Россия в октябре 2021 года взаимно выслали своих дипломатических сотрудников. Обострение случилось с подачи генерального секретаря Йенса Столтенберга, который сократил численность российской миссии в Брюсселе до 10 человек. Россия считает, что альянс активно строит планы по расширению, в том числе в Среднюю Азию.

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс намерен предотвратить любую «агрессию России» являются хамством. С такой оценкой в Telegram выступил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметивший, что бюрократы НАТО также приучают к агрессивному тону других.

Когда я в 2008–2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России, — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что в последние годы риторика бюрократов НАТО катастрофически изменилась.

В случае, если Россия, Украина и страны НАТО не откажутся от воинственной риторики и не попытаются достигнуть компромиссов по текущим острым вопросам, ситуация может дойти до мировой войны, которая охватит большую часть земного шара, предупредил военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что соблазн применить оружие массового поражения у государств сегодня намного больше, чем раньше.

Власти Британии планируют перебросить часть войск и сотни единиц военной техники в Германию в рамках масштабных преобразований в армии на случай войны с Россией. Также планируется создание новых военных баз в Кении и Омане.

Третья мировая

Юлин напомнил, что Великобритания — один из ведущих членов НАТО, организации, которая всегда была настроена враждебно по отношению к России. Единственная разница с событиями прошлых лет, по его мнению, состоит в том, что если раньше военный конфликт казался чем-то отдаленным, то теперь его перспектива становится все более явной.

«На это указывают и сосредоточение сил, и полное перевооружение сил НАТО, и вооружение восточноевропейских стран. Идет наращивание военной напряженности. Кроме того, Великобритания ведет активную внешнюю политику, воссоздавая систему неоколониализма. Оман, например, — это способ контролировать Иран и потоки нефти. Минуя эту страну, невозможно покинуть Персидский залив. Так что глобально нового здесь ничего нет, только лучше становится видна реальная политика», — считает военный эксперт.

Многим начало полномасштабной войны кажется невозможным в современном цивилизованном мире, отметил Юлин и предложил обратить внимание на то, что когда-то считалась невозможной и война в Югославии, но страну все равно разбомбили под видом миротворческой операции. Более того, по его словам, Первая мировая война также казалась современникам нереальной.

«То же говорили и на пороге Второй мировой, когда у всех участников было оружие массового поражения. Сейчас ядерные потенциалы, кстати, значительно меньше, чем раньше, особенно если считать по суммарной мощности. То есть они не могут служить серьезной пугалкой в том отношении, что всей цивилизации Земли грозит уничтожение. Потому и соблазн применить такое оружие гораздо выше. Кстати, американцы не раз грозились применить ядерное оружие уже после Второй мировой. Последний раз — по Северной Корее», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Юлин заключил, что, если страны не найдут компромиссы, не снизят военную риторику, ситуация может дойти до третьей мировой войны, которая затронет большую часть Земли.

Единственное, что является хоть и слабым, но утешением, — что основной противник США — это все же Китай, а не Россия. Мы не представляем угрозы их гегемонии, а вот Китай — да

Борис Юлин